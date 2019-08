Petrobras lança edital de R$ 10 milhões em pesquisa e desenvolvimento

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 1º de agosto, a abertura do edital para a primeira fase de financiamento a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para startups e pequenas empresas inovadoras. O edital prevê o financiamento pela Petrobras de até 10 projetos, em seis diferentes áreas, com valores que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 10 milhões nessa primeira etapa.

"Essa é apenas a primeira iniciativa que visa aproximar a Petrobras das startups. Por meio dela, investiremos até R$ 60 milhões nos próximos cinco anos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação", explica Orlando Ribeiro, gerente executivo do Cenpes, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da estatal.

O programa é feito em parceria com o Sebrae e faz parte do programa Petrobras Inovação, que visa estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras para atender às necessidades de negócio de petróleo, gás e energia. As inscrições vão até o dia 5 de setembro. "Queremos encontrar pequenas empresas e startups que atuem na área de tecnologia para superarmos juntos o período crítico que vai da concepção de uma tecnologia ou solução inovadora até sua viabilidade comercial", diz.

Estudos apontam que muitos projetos e empresas fracassam nessa fase.

Poderão participar micro ou pequenas empresas inovadoras, com ou sem parceria de instituições científicas e tecnológicas, que podem apresentar projetos nas áreas de tecnologias digitais, captura e utilização de carbono, novas energias, nanotecnologia, corrosão e catalisadores.