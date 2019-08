Gol encerra 2º trimestre com 127 aeronaves na frota

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Gol chegou ao final do segundo trimestre com uma frota total de 127 aeronaves Boeing 737, sendo 120 do modelo 737 NGs e sete MAXs 8, cujas operações estão paralisadas desde 11 de março. A idade média da frota da aérea é 9,8 anos.

Em junho do ano passado, a frota total da companhia era integrada por 119 aeronaves, com 117 em operação, uma aeronave subarrendada para outra companhia aérea e a aeronave MAX 8 que estava em preparação para entrada em serviço.

No informe de resultados do trimestre, a empresa ressalta que apesar de manter o cronograma de entrega contratual com a Boeing, uma parte das chegadas de aeronaves programadas para 2019 deverá acontecer em 2020.

Em 30 de junho de 2019, a companhia possuía 129 pedidos firmes para aquisição de aeronaves Boeing 737 MAX, que incluem 99 pedidos de 737 MAX-8 e 30 pedidos de 737 MAX-10.

Durante o trimestre, a Gol fechou contrato de leasing para cinco aeronaves 737-800 NG adicionais. No plano de frota operacional, a aérea pretende encerrar o ano com 137 aeronaves, elevando esse número para 143 em 2020.