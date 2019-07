Itaú Unibanco segue Copom e repassará corte integral da Selic para taxas de juros

O Itaú Unibanco também anunciou redução nos juros de suas linhas de crédito, repassando integralmente o corte de 0,50 ponto porcentual na taxa básica, a Selic, para 6,0%, conforme decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). O banco não abriu, contudo, as taxas que passarão a valer após o movimento.

O Itaú informa que na pessoa física, a redução será no empréstimo pessoal e, no caso de pessoa jurídica, no capital de giro.

Antes, o Banco do Brasil já havia seguido o anúncio do Copom, o primeiro corte de juros depois de 16 meses sem cortes. Mais cedo, a Caixa Econômica Federal anunciou redução horizontal de seus juros, com foco na pessoa física e jurídica, nas linhas de cheque especial, crédito pessoal e capital de giro, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.