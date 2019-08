3ª edição do Festival Sul-Americano de Cerveja espera alta de 50% no público

Em agosto, amantes da cerveja terão a oportunidade de conhecer os processos de fabricação da bebida e degustar suas diferentes variedades em Porto Alegre. Isso porque, entre os dias 9 e 11 deste mês, ocorre a 3ª edição do Festival Sul-Americano de Cerveja, que reunirá cerca de 40 cervejarias artesanais no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na Capital.

Com opções de cervejas locais, o evento também traz marcas de outros estados e do Uruguai. Além disso, a programação inclui palestras e atrações gastronômicas e musicais.

“A gente participa dos principais festivais do País, como o Mondial de la Bière do Rio de Janeiro e o Brasil Brau em São Paulo. Ainda assim, queríamos ter um festival de grande porte no Rio Grande do Sul, para fomentar ainda mais essa cena cervejeira aqui do Estado”, lembra o idealizador do festival, Fabrício Scalco. Ele estima um público de cerca de 10 mil pessoas nos 3 dias de evento – um crescimento de 50% em relação ao ano passado.

Segundo Scalco, a ideia do evento é integrar o mercado cervejeiro latino-americano, o qual tem o Brasil como referência em razão das marcas mais desenvolvidas. Nos estandes, serão 34 marcas nacionais, como a Bodebrown do Paraná, a Chaos de Santa Catarina e a StartUp Brewing de São Paulo, além de cinco cervejarias uruguaias. Ainda assim, a maior parte das atrações é formada pela produção local, com marcas gaúchas do interior e da Capital.

Scalco diz que ideia do evento é integrar o mercado cervejeiro latino-americano. Foto Marco Quintana/JC

“A seleção de cervejas foi feita por critério de qualidade, inovação, e também pelas que estão iniciando e que queremos trazer para a vitrine do festival”, explica Scalco, que acompanha de perto o trabalho das cervejarias no País desde 2012, quando criou a Revista da Cerveja, um veículo de referência cervejeira no Brasil.

Em sua terceira edição, o festival tem como novidade uma feira tecnológica, onde serão expostos equipamentos de empresas do polo metal-mecânico da Serra, como tanques, barris, empresas de envase e glasses de chopp – equipamentos indispensáveis para os cervejeiros.

Na sexta-feira (9), um ciclo de palestras, com participações de uruguaios, argentinos e brasileiros, discutirá a cena cervejeira uruguaia, a realidade argentina e tendências cervejeiras no Brasil. No sábado (10), outra atração disponível será a Copa Sul-Americana de Cerveja, uma competição interna das cervejarias que estão no evento. As bebidas serão avaliadas por juízes certificados pela Beer Judge Certification Program (BJCP), programa para formação e certificação de juízes de concursos cervejeiros.

Enquanto a criançada terá um espaço kids, com brincadeiras, os pais poderão curtir show da Bibiana Petek, e das bandas Só Creedence, Dedo de Dama, Black Cat, No Drumma e Yustedes ou acompanhar o encontro de colecionadores de itens cervejeiros. Para harmonizar com a grande variedade de cervejas, food truck’s e restaurantes oferecerão opções de pratos, que vão desde o tradicional hambúrguer, até comida mexicana e sushi.

Para quem quiser ir e beber moderadamente, o aplicativo Garupa, terá desconto de R$ 15,00 para o usuário. As lotações Sarandi também vão entrar na Fiergs. O serviço funcionará na sexta em horário comum das lotações, tendo uma alteração de horário a partir das 21h, quando passará a operar de 30 em 30 minutos até o fim do evento; sábado de 15 em 15 minutos também funcionando até o fim do evento, e domingo de 30 em 30 minutos, das 14h às 21h.

A organização do evento também está “consultando a Secretaria de Turismo para ter a Linha Turismo fazendo um roteiro turístico na cidade e depois indo até o evento, para que a pessoa tenha a possibilidade de beber e não precisar dirigir”, segundo Scalco.

Na sexta-feira (9), o evento acontece das 18h às 2h e o valor é de R$ 15,00. No sábado (10), os portões abrem às 15h e fecham às 2h, e o valor da entrada é de R$ 20. No domingo (11), o valor do ingresso é de R$ 15 e os horários serão das 14h às 21h. O passaporte (entrada para os três dias de evento) custa R$ 40,00. No domingo de Dia dos Pais, pais não pagam a entrada.