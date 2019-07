fechamento

Loterias

O concurso 5.033 da Quina sorteou ontem os números 11, 16, 64, 75 e 77. No primeiro sorteio do concurso 1.967 da Dupla Sena, saíram as dezenas 02, 05, 14, 32, 40 e 42. No segundo, os números foram 06, 07, 23, 31, 41 e 46. Os resultados são extraoficiais.

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai lançar em meados de agosto o projeto piloto para realização de prova de vida pelo aplicativo Meu INSS, por meio de biometria. O procedimento vai dispensar o beneficiário do comparecimento às agências bancárias e da Previdência Social. Atualmente, a prova de vida é feita pessoalmente nas agências bancárias.

Rodrigo Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), gravou vídeo defendendo a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte e defendeu o direito constitucional dos jornalistas de divulgar vazamentos de informações. As imagens foram feitas para serem divulgadas ontem, no Rio de Janeiro, durante ato de apoio ao site The Intercept Brasil e ao jornalista Glenn Greenwald, que vêm publicando os diálogos entre Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato.

Pará

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o envio de homens da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária para o Pará por 30 dias. A medida atende apelo do governador Helder Barbalho, após a rebelião no presídio de Altamira, que deixou 57 presos mortos.

Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que considera o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, "um jovem brilhante" e que está "muito feliz pela indicação" do deputado federal para assumir a embaixada do Brasil em Washington. Trump também disse que não considera nepotismo: "Não, não acho que é nepotismo, porque o filho ajudou muito na campanha".

Marfrig

A Marfrig Global Foods anunciou, ontem, que fará emissões de sustainable bonds - ou títulos de sustentabilidade - no mercado internacional. Com valor de

US$ 500 milhões, prazo de 10 anos e taxa de 6,625%, é a emissão mais longa e com o menor custo já feita pela companhia. A captação está sendo coordenada pelos bancos Santander, ING e BNP, além de Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Nomura, HSBC, XP e Rabobank.