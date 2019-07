Huawei tem alta na margem de lucro e na receita no 1º semestre

A Huawei Technologies informou que sua receita avançou 23,2% no primeiro semestre, na comparação com igual período do ano passado. A gigante do setor de tecnologia parece ter superado o impacto de que os Estados Unidos a tenham colocado em sua lista proibida para fornecedores americanos. Ela informou que sua receita subiu a 401,3 bilhões de yuans (US$ 58,3 bilhões), com a margem de lucro em alta de 8,7% na mesma comparação.