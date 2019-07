Itaú Unibanco tem lucro de R$ 7,034 bi no 2º trimestre

O Itaú Unibanco obteve lucro líquido recorrente de R$ 7,034 bilhões no segundo trimestre deste ano, cifra 10,2% maior que a vista no mesmo intervalo de 2018, de R$ 6,382 bilhões. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, quando o resultado foi de R$ 6,877 bilhões, o aumento foi de 2,3%.

O Itaú destaca, em relatório, que acompanha suas demonstrações financeiras, que dentre os destaques do segundo trimestre está a expansão das carteiras de crédito de pessoas físicas e de micro, pequenas e médias empresas que levou ao crescimento de 2,8% da margem financeira com clientes. Cita ainda o aumento de 5,1% da receita com prestação de serviços em função de maiores ganhos com administração de fundos e serviços de assessoria econômico-financeira.

A carteira de crédito do Itaú somou R$ 659,7 bilhões no fim de junho, elevação de 2,0% em relação a março. Em um ano, cresceu 5,9%. No segundo trimestre, o destaque na carteira do banco foram as micro, pequenas e médias empresas, com avanço de 5,3% ante os três meses anteriores e 19,0% em um ano, e ainda pessoas físicas, com altas de 3,1% e 14,0%, respectivamente. Já o crédito para grandes empresas subiu 1,5% no segundo trimestre ante o primeiro, mas encolheu 1,8% em 12 meses.

O Itaú Unibanco somava R$ 1,678 trilhão em ativos totais ao fim de junho, expansão de 8,8% ante um ano, de R$ 1,542 trilhão.