Evento sobre consumo feminino acontece nesta quarta-feira na sede do JC

O Jornal do Comércio apresenta nesta quarta-feira (31) pesquisa exclusiva sobre o consumo feminino, realizada em parceria com a ESPM-Sul. Os dados, que trazem informações sobre hábitos e tendências de compra das mulheres gaúchas, serão apresentados pela professora Liliane Rohde. Também acontece um bate-papo com as especialistas Ana Carolina Grings, vice-presidente e diretora de desenvolvimento de produto da Piccadilly, e Silvia Rachewsky Lemos, gerente comercial e de marketing do Shopping Total.

Ana Carolina abordará o reposicionamento da Piccadilly e falará sobre o trabalho de encorajamento adotado pela empresa em prol das mulheres. Já Silvia apresentará alguns recortes de uma pesquisa que o Shopping Total fez com as clientes sobre a forma como pensam e o que desejam.

Após a apresentação, as palestrantes participarão de uma conversa mediada pela editora Ana Fritsch. As inscrições para o evento, que se inicia às 8h45min na sede do Jornal do Comércio (avenida João Pessoa, nº 1282, em Porto Alegre), são gratuitas e devem ser feitas pelo bit.ly/consumoJC.

Dados completos do levantamento serão divulgados no caderno GeraçãoE desta quinta-feira e no site www.geracaoe.com.