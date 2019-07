fechamento

Pfizer

A farmacêutica Pfizer está em negociações para fundir seu negócio de medicamentos sem patentes com a fabricante de medicamentos genéricos Mylan, em um acordo que criaria um gigante vendedor global de remédios com preços mais baixos, segundo fontes ligadas ao setor. Os acionistas da Mylan teriam pouco mais de 40% da nova entidade e os acionistas da Pfizer o restante.

Biogás

Chapecó (SC) sediará o Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, de 4 a 6 de setembro. O Fórum tem a meta de contribuir para o desenvolvimento da cadeia de biogás e biometano nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná por meio de debates sobre a produção e o uso do biogás como fonte de energia e sobre o potencial de desenvolvimento do setor frente às barreiras existentes.

Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que as contas de luz vão ter a bandeira vermelha em seu primeiro patamar no mês de agosto, com taxa extra de R$ 4,00 a cada 100 quilowatts-hora consumidos (kWh). Em julho, as tarifas estavam com a bandeira amarela, também com custo adicional para o consumidor.

Expointer

Termina hoje o prazo das inscrições de animais para a 42ª Expointer. Os interessados devem procurar associações de raças e outras entidades autorizadas para garantir participação na feira, que ocorre de 24 de agosto a 1 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No ano passado, o evento reuniu 4,2 mil animais inscritos de 151 raças.

Crédito

O Banco Central estuda a possibilidade de permitir que os bancos utilizem índices de inflação, como o IPCA, como referência para o reajuste das parcelas do crédito para compra da casa própria em operações do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). O índice seria um substituto da Taxa Referencial (TR).

Vale

A Vale paralisou no início da tarde de sábado as obras que realizava na barragem Itabiruçu, em Itabira (MG), a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a empresa, a medida foi "preventiva" e atende a uma orientação do projetista do empreendimento, mas que não ocorreu nenhuma mudança no nível de segurança e na estabilidade da barragem.