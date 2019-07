Startup de comida congelada saudável inicia entregas em Porto Alegre

Comida saudável com a praticidade do fast food. Essa é a proposta da Liv Up, startup paulista que iniciou sua operação em Porto Alegre e Região Metropolitana na última semana. Os pratos vão de refeições completas a lanches rápidos e são vendidos exclusivamente on-line, pelo site da marca ou pelo app, com opção de tele-entrega ou de buscar os produtos diretamente em uma unidade de distribuição da marca.

A ideia, conforme um de seus fundadores, Victor Santos, surgiu de uma necessidade diária: a de comer bem. Para Santos, a rotina intensa e o corre-corre do dia a dia impedem as pessoas de cuidarem mais da alimentação, apesar de muitas delas sentirem esse desejo. "Se você perguntar na rua para as pessoas se elas gostariam de comer melhor, quase todas elas vão dizer que sim", exemplifica.

E os números da empresa parecem confirmar que é esse o caso. Nascida em março de 2016 com apenas cinco membros da equipe, a Liv Up hoje já tem mais de 300 funcionários e chega a enviar 200 mil refeições por mês. "Trabalhamos com chefs de cozinha, nutricionistas, engenheiros de alimentos, tudo para estar sempre expandindo nosso portfólio de produtos e oferecendo opções para todos os gostos e bolsos, sem perder a qualidade nutricional", explica Santos.

Hoje a empresa está presente em dez regiões metropolitanas, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, agora, a Capital gaúcha. "A chegada a Porto Alegre é muito natural para nós, porque percebemos que alimentação saudável não é um nicho de mercado, mas uma vontade de quase todo mundo", informa. A plataforma de entrega ainda customiza o cardápio oferecido ao cliente à medida que vai sendo usada, otimizando constantemente a experiência de compra.

Victor Santos enxerga necessidade de comer bem como potencial de mercado. Foto Liv Up/Divulgação/JC

Atualmente, o cardápio inclui opções de refeições como filé de frango com crosta de castanha de caju e risoto de limão siciliano, além de uma variedade de lanches doces e salgados, como pão de queijo com chia e linhaça e cookies com cacau 70%, e snacks, incluindo chips de batata doce. As refeições custam entre R$ 17,00 e R$ 28,00.

A ideia da praticidade, no entanto, não elimina a qualidade da comida. A empresa informa que, para manter textura e sabor, os pratos são mantidos por ultracongelamento, uma técnica que leva os alimentos à temperatura de –40°C rapidamente. Além disso, as receitas utilizam como matéria-prima ingredientes vindos da agricultura familiar e de pequenos produtores.

"A ideia é que a pessoa possa comer uma comida como se ela mesma tivesse tido tempo de ir ao mercado, comprar os ingredientes e preparar tudo. Queremos que seja uma refeição o mais 'artesanal' possível", explica Santos.