Startup de Campo Bom vence concurso de realidade virtual e ingressa no mercado chinês

A Mespper Tecnologia, uma startup incubada no Feevale Techpark, na cidade gaúcha de Campo Bom, aguarda setembro para começar a ter seu software de realidade virtual distribuído no mercado da China. Isso porque a empresa foi vencedora do concurso 'Qualcomm & Pico XR', promovido em parceria entre a gigante em processadores Qualcomm e uma das maiores distribuidoras de hardware em realidade virtual do mundo, a Pico Interactive.

A disputa, que teve como ganhadora também uma empresa da Coreia do Sul, incluiu aplicativos para experiências e para games, e a vitória garante agora à Mespper ampla divulgação de seu software no mercado chinês, o maior mercado de realidade virtual do mundo, além de um valor em distribuição de marketing em portais do segmento, como o Yivian.com.

"Essa conquista representa um grande passo para a startup, pois grandes especialistas do setor imputaram valor ao produto", avalia o criador do software, o paulista de Messias de Paula Pereira, de 39 anos.

O produto oferecido pela Mespper é um software destinado à experiência ao usuário final (B2C). Na plataforma, o usuário pode fazer upload de arquivos (imagens, vídeos, objetos, entre outros) em um ambiente de realidade virtual para visualizar o conteúdo em uma imersão maior do que em um smartphone. É possível compartilhar esse ambiente com outras pessoas e fazer conexões com os arquivos dentro do cenário, aproveitando a imersão tanto para treinamento como para marketing ou diversão.

Pereira ainda não tem previsão de vendas no mercado chinês, mas se diz ciente das etapas necessárias para alcançar seu objetivo, que é tornar a Mespper referência até 2021. Ele explica que, a partir de agora, o foco da empresa é trabalhar nas características específicas do usuário chinês. "Sabemos que estamos em um mercado que está quente. Todos os portais têm informado isso. Alinhamos o software ao mercado da China e, futuramente, estaremos prontos para o mercado B2C no Brasil", conta.

A Universidade Feevale, local que viu nascer a startup em 2017, continuará assessorando a empresa nos próximos meses em relação às vendas. No final deste mês, Eloi Gerard, representante da Mespper em Xangai, deverá receber a premiação do concurso.