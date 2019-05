fechamento

9

Zoológico

Termina amanhã o prazo para que os empreendedores interessados em assumir a gestão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul nos próximos 30 anos apresentem suas propostas. Conforme prevê a concorrência, além de garantir investimentos mínimos de R$ 59 milhões para melhorar o espaço físico e novos serviços aos visitantes, será considerada vencedora a proposta que oferecer o maior valor de outorga fixa (montante que deverá ser pago à vista ao Estado).

Inovação

Para fomentar a pesquisa científica e a inovação tecnológica, além de apoiar o empreendedorismo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) lança hoje quatro editais, totalizando investimento de R$ 21 milhões.

Transportes

A EPTC informa que termina na sexta-feira o prazo para recadastramento de usuários idosos com aniversário nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril ou maio, para a manutenção do direito de isenção da tarifa de transporte coletivo do município. O direito é válido aos usuários com idade entre 60 e 64 anos que já possuíam o Cartão TRI até a data da publicação da Lei nº 5.624, de 18 de janeiro de 2019.

Turismo

Faltando poucos dias para o início da Copa América 2019 que trará turistas para ver cinco jogos de futebol na Capital, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), por meio do Escritório de Turismo, promove hoje um encontro de treinamento e alinhamento das informações turísticas em Porto Alegre.

Fraude

A Polícia Civil do Distrito Federal tem indícios de fraude em ao menos quatro jogos que tiveram o mando de campo adquirido pela empresa do ex-jogador Roni, que foi preso no sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os documentos apreendidos ainda vão ser analisados para poder calcular o valor da fraude. O grupo é acusado de informar uma arrecadação menor do que a verdadeira para pagar menos taxas e impostos.

Segurança

O governador Eduardo Leite entrega hoje viaturas e armamentos para as forças de Segurança Pública. O evento será às 10h30min, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Serão entregues 226 viaturas SUV e 46 viaturas picapes para a Brigada Militar, e 89 carabinas à Polícia Civil.