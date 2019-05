Fitch reafirma rating da Turquia em BB, com perspectiva negativa

9

685812

2019-05-24 18:42:25

A Fitch reafirmou o rating BB da Turquia, com perspectiva negativa. A agência informa que a perspectiva negativa reflete as incertezas em relação às políticas do novo governo eleito, acentuada pelas finanças externas fracas do país, baixas reservas externas, inflação alta, histórico de volatilidade econômica e riscos políticos que o país enfrenta.

Enquanto, para 2019, a Fitch prevê um déficit do governo central da Turquia de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e um déficit do governo geral de 3,1% do PIB, o cenário de rombo fiscal deve se suavizar um pouco no próximo ano. "Uma recuperação na economia elevará as receitas em 2020, reduzindo o déficit do governo geral para uma previsão de 2,7% do PIB", aponta a agência.

Os riscos geopolíticos envolvendo a Turquia também foram pontuados. "Há uma série de pontos de pressão nas relações com os Estados Unidos, como a compra planejada pelo governo de mísseis S400 da Rússia", diz.