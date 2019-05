Centauro entra na disputa pela Netshoes e oferece US$ 87 milhões

9

A disputa pelo site de e-commerce Netshoes ficou mais acirrada. O grupo SBF, dono da rede de lojas de artigos esportivos Centauro, apresentou, nesta quinta-feira, proposta de cerca de US$ 87 milhões pela empresa, valor 40% superior à oferta que havia sido feita pela Magazine Luiza. Com a notícia, as ações da Netshoes no pré-mercado subiam mais de 30% na Bolsa de Nova Iorque.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Magazine Luiza divulgou, em seu site, que o Cade, o órgão de defesa da concorrência no Brasil, publicou despacho da Superintendência-Geral da instituição aprovando a venda da Netshoes para a varejista, sem restrições.

Segundo técnicos do Cade, o órgão não vai se meter na briga entre as duas redes pela Netshoes. Essas fontes dizem que o sinal verde para a aquisição pela Magazine Luiza não significa que o ato tenha que ser obrigatoriamente consumado. Se a proposta da Centauro for adiante, a operação será analisada pelo Cade.

No fim de abril, a Magazine Luiza havia feito proposta de US$ 62 milhões pela Netshoes. O valor não é nem metade do que foi levantado pela empresa de e-commerce quando abriu capital na Bolsa de Nova Iorque, em 2017. Na época, a companhia captou cerca de US$ 140 milhões.

No acordo assinado pelo Magazine Luiza com a Netshoes, acionistas que detêm parcela de 47,9% do capital da empresa de comércio on-line se comprometiam com o voto favorável à aquisição. A proposta da Centauro pode ser uma reviravolta nos planos da concorrente.

Segundo a Centauro, o Conselho da Netshoes é obrigado a avaliar qualquer oferta feita antes do encontro de acionistas da empresa, previsto para 30 de maio. A proposta da Centauro é de US$ 2,80 por ação para aquisição de 100% da Netshoes.

A decisão de entrar na disputa pela Netshoes foi tomada em reunião extraordinária do Conselho de Administração da Centauro um dia antes e foi aprovada pelos conselheiros por unanimidade.

Na nota, a Centauro diz existir "financiamento aprovado por instituições financeiras de primeira linha e em condições razoáveis e montante suficiente para subsidiar potencial aquisição da totalidade das ações da Netshoes".