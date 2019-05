Magazine Luiza diz que Cade aprovou operação de compra da Netshoes sem restrições

9

685481

2019-05-23 12:44:28

A Magazine Luiza informou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) publicou nesta quinta-feira (23) despacho da Superintendência Geral que aprovou a operação de compra da Netshoes sem restrições. A empresa diz que "manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre a conclusão e demais informações da operação".

Na madrugada desta quinta, a Centauro apresentou uma proposta concorrente para adquirir a varejista de artigos esportivos. A Centauro (Grupo SBF) se dispôs a pagar US$ 2,80 por ação da Netshoes, uma operação que somaria aproximadamente US$ 87 milhões.

O preço ofertado embute um prêmio de 40% em relação aos US$ 62 milhões oferecidos pela Magazine Luiza nos termos do acordo fechado no fim de abril.

No fato relevante, a companhia diz ainda ter feito uma análise pormenorizada da estrutura do acordo fechado com a Magazine Luiza, "identificando mecanismo que regula a possibilidade de apresentação por qualquer terceiro de proposta concorrente" à diretoria da Netshoes, desde que a oferta seja "superior" à anterior e feita antes da reunião de acionistas que deliberará sobre a venda da empresa.

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de acionistas da Netshoes para votar a fusão com a Magazine Luiza está marcada para a próxima quinta-feira, dia 30.