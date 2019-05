9

2019-05-23 12:13:54

O dólar à vista devolveu o ganho intraday e passou a cair no fim da manhã desta quinta-feira (23) registrando mínima em R$ 4,0329 (-0,19%).

O gerente da mesa de câmbio da Tullet Prebon Brasil, Italo Abucater, atribui a inversão do sinal para baixo ao enfraquecimento do dólar no exterior, após os resultado das vendas de moradias novas e do PMI industrial dos Estados Unidos abaixo do esperado.