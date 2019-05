Sephora promove festival gratuito de beleza no shopping Iguatemi

9

2019-05-23 12:28:27

Estandes com especialistas em produtos e estações de maquiagem e fragrâncias estão entre as atrações Dani Villar/Divulgação/JC

A rede de produtos de beleza Sephora - originária da França e presente em 34 países -, traz a Porto Alegre a segunda edição do The Sound of Beauty, festival de beleza que envolve tratamentos com especialistas, estações de maquiagem e fragrâncias, promoções e música. O evento começa no dia 30 de maio e vai até 2 de junho e ocorre em uma arena com estandes, próximos à loja do Shopping Iguatemi (av. João Wallig, 1800). O funcionamento vai de quinta-feira a sábado, das 12h às 20h, e no domingo, das 14h às 19h.

O encontro de beleza, que já aconteceu capitais como Salvador, Goiânia, Curitiba e São Paulo, é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição prévia no site para o recebimento de um beauty pass. Serão disponibilizadas vagas no local, distribuídas de acordo com a lotação, que permite um total de 100 pessoas por hora. Credenciados poderão escolher uma marca de preferência e pedir um carimbo personalizado no seu passe de beleza. Ao completar três carimbos, os interessados poderão ir a uma unidade da Sephora e sortear, em uma caixa secreta, uma amostra sortida de produtos das marcas.

Uma das atrações é o Beauty Moments, com aulas exclusivas com os maquiadores oficiais das marcas participantes, com duração de até 45 minutos (para um total de 25 pessoas). Entre as promoções, haverá o “Compre e Ganhe” - brinde de uma bolsa, em compras na loja acima de R$ 399, e nécessaire, nas compras acima de R$ 199. A trilha sonora do festival será comandada pela DJ Lilly Scott.

Estão incluídas as etiquetas Benefit, NARS, Laura Mercier, Shiseido, Kat Von D, Urban Decay, Biossance, Bruna Tavares, Lancôme e MAKE UP FOR EVER. Sephora Collection, marca própria da Sephora, também é presença garantida na ocasião. Para busca os perfumes, haverá Mercedez, Antonio Banderas, Bvulgari e Burberry.