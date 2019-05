Bandeira tarifária aplicada na conta de luz ficará mais cara

9

685204

2019-05-22 03:00:00

Após ficar entre janeiro e abril no patamar verde, que não gera cobrança extra, a bandeira tarifária foi definida pela Aneel para maio como amarela. Especialistas avaliam que o final do período tradicional de chuvas na região das hidrelétricas, que vai até abril, deve fazer com que a bandeira fique no patamar vermelho ou vermelho nível 2 nos próximos meses, um cenário que poderia se prolongar até novembro.

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem reajuste que eleva os custos extras gerados pelo acionamento das chamadas bandeiras tarifárias na conta de luz. O mecanismo, que visa sinalizar ao consumidor as condições de geração de energia, aumentando custos quando há menor oferta, agora poderá resultar em cobrança adicional de R$ 6,00 a cada 100 kilowatts-hora quando no patamar vermelho nível 2, que sinaliza um nível mais crítico de oferta.

Volume de gás natural distribuído pela Sulgás cresce pela terceira vez em 12 meses

A Sulgás distribuiu 2,31 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural em abril deste ano. É a terceira vez, em menos de 12 meses, que a companhia supera a marca dos 2,3 milhões de metros cúbicos diários de gás natural não térmico. Na comparação do período entre janeiro e abril de 2019 com o do exercício anterior, o crescimento do volume total foi de 7,7%, motivado pelo incremento em diversos segmentos. O industrial experimentou uma elevação de 6,5%, o veicular 25,6%, residencial 14,5% e comercial 11,5%.

A estatal gaúcha também superou os 50 mil clientes residenciais em abril deste ano, e já conta com 51.745 clientes totais em sua carteira. Com essa marca, a companhia fica entre as quatro distribuidoras, fora do eixo Rio-São Paulo, que atendem a esse número de consumidores residenciais no Brasil.

Neste primeiro quadrimestre, foram 21,3 quilômetros de rede canalizada implantados, destes 7,5 km concluídos em abril. O número ultrapassa em 44% a realização de obras de expansão dos ramais de distribuição em relação ao mesmo período de 2018. Ao todo, já são 1.166 km em todo o Estado .

Em um dos principais projetos de expansão, a interligação entre Igrejinha e Gramado, já foram executados 4,3 km do primeiro trecho para atendimento inicial a uma indústria e um posto GNV. Em Porto Alegre, foram lançados mais 3 km de dutos no ramal que irá atender ao Complexo Fecomércio e mais duas indústrias na Zona Norte, além da continuidade das obras na Cidade Baixa e em ramais para ligação de clientes em outros bairros. Ainda estão previstas expansões nas redes de distribuição de Caxias do Sul, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo.