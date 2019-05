Aneel aprova reajuste tarifário médio de 8,73% para a Cemig

9

685024

2019-05-21 12:43:00

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (21), um reajuste médio de 8,73% para os consumidores da Cemig Distribuição (Cemig-D). A nova tarifa entra em vigor a partir de 28 de maio.

Segundo a agência, o reajuste médio para consumidores de baixas tensão foi de 7,89% e para os de alta tensão (indústrias) será de 10,71%.

Conforme a Aneel, o reajuste da Cemig foi impactado pelo aumento dos custos de aquisição de energia, como por exemplo, da Usina Hidrelétrica de Itaipu que é precificada em dólar.

O pagamento do empréstimo da Conta ACR contribuiu para redução de 2,85% no reajuste. A Aneel lembra que a Conta-ACR foi um mecanismo de repasse de recursos às distribuidoras para cobertura dos custos com exposição involuntária no mercado de curto prazo e o despacho de termelétricas entre fevereiro e dezembro de 2014.

Já a bandeira tarifária contribuiu para reduzir em 4,96% o índice final do reajuste da empresa mineira.

A distribuidora fornece energia para 8,4 milhão de unidades consumidoras localizadas 774 municípios no Estado de Minas Gerais.