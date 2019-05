Sine de Porto Alegre disponibiliza 184 vagas de emprego

9

O Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza, a partir desta segunda-feira (20), 184 novas vagas de emprego.

Os interessados devem procurar a unidade localizada na esquina da av. Sepúlveda com Mauá, no bairro Centro Histórico, em Porto Alegre, das 8h às 17h, com carteira de trabalho e comprovante de residência. Todas as vagas têm limite de dez cartas de encaminhamento.

A maior oferta de vagas é para auxiliar de segurança, com 20 postos, seguido por técnico de telecomunicações, com 16.

Durante a manhã desta segunda-feira, cerca de 500 pessoas estiveram no Sine Municipal em busca das oportunidades.

Confira as vagas ofertadas: