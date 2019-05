Ibovespa cai 1,75% e atinge piso negativo do ano

9

2019-05-17 03:00:00

Em mais um dia de queda gerada por fatores domésticos, o Índice Bovespa atingiu seu menor nível em 2019 nesta quinta-feira. Mesmo sem notícias de relevo no campo político, o mercado manteve o desconforto da véspera e teve um pregão com momentos de estresse, principalmente no meio da tarde, quando o movimento vendedor ganhou maior força. Ao final dos negócios, o índice marcou 90.024 pontos, com queda de 1,75%. Os negócios somaram R$ 16,7 bilhões, o maior em mais de um mês.

A percepção corrente no mercado é que o governo enfrenta um processo de desgaste, mas não reage adequadamente diante do quadro adverso. Segundo avaliam analistas, nas dificuldades na coordenação política, nas manifestações populares e no caso das investigações sobre seu filho Flávio, Bolsonaro vem dando sinalizações que não o ajudam ou acabam por gerar mais ruído. A expressão "idiotas úteis", utilizada na quarta-feira pelo presidente para definir os manifestantes contra o contingenciamento de verbas da educação, ainda ecoou no mercado como uma comunicação inadequada. Até mesmo a viagem do presidente a Dallas, onde foi homenageado, foi citada como sinalização negativa.

Um fator específico foi um agravante significativo para o Ibovespa no período da tarde. As ações da Vale passaram a registrar perdas fortes após a notícia de que a mineradora informou ao Ministério Público de Minas Gerais sobre uma deformação na estrutura na Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, "passível de provocar a sua ruptura". No documento, a empresa estimou que se as condições se mantiverem, a ruptura da estrutura poderá ocorrer no período de 19 a 25 de maio. Ao final do pregão, Vale ON teve queda de 3,23%. Influenciado pela ação da mineradora, o Ibovespa chegou a bater mínima de 89.778 pontos (-2,01%).

O analista da Eleven Financial, Raphael Figueredo, afirma que o mercado já vinha de uma inércia desde o início do dia, repercutindo os fatos da véspera e o desânimo do investidor diante dos sucessivos indicadores econômicos apontando para a estagnação da economia. No meio da tarde, o evento da Vale fez despencar as ações da mineradora e contaminou outras ações, afirma.

"O dia não teve grandes novidades e essa ausência acabou por contribuir para o desempenho negativo. A queda das ações da Vale contagiou o Ibovespa não apenas pelo seu peso na carteira do índice, mas também do ponto de vista do humor do investidor em relação aos outros papéis", disse Figueredo.