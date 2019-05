9

Walmart tem alta no lucro líquido a US$ 3,842 bilhões no trimestre até abril

Receita do varejista aumentou a US$ 123,925 bilhões em seu primeiro trimestre fiscal Patrícia Comunello/ESPECIAL/JC

O Walmart informou que seu lucro líquido aumentou a US$ 3,842 bilhões no trimestre encerrado em 30 de abril, um avanço de 80% em relação ao resultado de US$ 2,134 bilhões de igual período de 2018. O lucro ajustado por ação ficou em US$ 1,13, superior à previsão de US$ 1,02 dos analistas ouvidos pelo FactSet. Após a divulgação, a ação da companhia subia 0,89% no pré-mercado em Nova Iorque, às 8h17min (de Brasília).

A receita do varejista aumentou a US$ 123,925 bilhões em seu primeiro trimestre fiscal, de US$ 122,690 bilhões anteriormente, um ganho de 1%. Por outro lado, a receita operacional registrou recuo de 4,1% na mesma comparação, a US$ 4,945 bilhões.