Leite inicia agenda em busca de investimentos

2019-05-14 03:00:00

O governador Eduardo Leite deu ontem, em Nova Iorque à série de compromissos que terá ao longo dos próximos seis dias no exterior com o objetivo de apresentar oportunidades de negócios no Rio Grande do Sul a operadores estrangeiros e atrair investimentos para o Estado. A primeira reunião foi com membros do Council for the Americas, na sede da organização.

Os encontros que terá nos Estados Unidos e na Inglaterra, explicou o governador, representam um momento favorável para apresentar um Estado cada vez mais aberto a novos investimentos, consequência das medidas que estão sendo adotadas nos primeiros meses de governo. A agenda do desenvolvimento, acrescentou o chefe do Executivo, passa por buscar oportunidades junto a investidores privados.

No primeiro encontro, o governador foi recebido no Council of the Americas pela CEO Susan Segal e pelo vice-presidente Brian Winter. Leite apresentou o Rio Grande do Sul a investidores e empresários de setores como consultoria, energia, mineração, indústria, mídia, tecnologia e transporte.

Em sua fala, destacou as medidas econômicas adotadas e citou privatizações e concessões em áreas como rodovias e hidrovias. Além disso, descreveu as potencialidades do Estado em setores como agricultura, indústria e inovação, reforçando que o Rio Grande do Sul está aberto aos investidores.

"O Council for The Americas é uma instituição que discute a América Latina, e que observa os movimentos que acontecem na economia e na política da nossa região. Portanto, vir aqui falar a eles sobre o que estamos fazendo no Rio Grande do Sul, o quanto saímos na frente de outros Estados brasileiros também nas reformas, na modernização do Estado, em privatizações e concessões, nos coloca no radar dos investidores. Essa é uma instituição que tem uma interferência, uma participação importante nas discussões para quem quer investir na América Latina. Então, certamente essa é uma oportunidade de o Rio Grande do Sul se colocar no mundo diante dos olhos de investidores como espaço a ser observado e, mais do que isso, de receber investimentos", disse Leite.

Os secretários da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, de Parcerias, Bruno Vanuzzi, e do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, também participaram das agendas nesta manhã e acompanharão o governador nos demais compromissos ao longo da viagem. O secretário da Fazenda disse que a atração de investimentos, as concessões e privatizações serão fundamentais para crescimento econômico do Estado. A viagem, conforme ele, serve para mostrar as oportunidades e também para que os investidores conheçam as pessoas que lideram esse processo no Estado. "Sem crescimento econômico o Estado não conseguirá se ajustar fiscalmente", reiterou o secretário.

Marco Aurelio destacou a importância dos debates relacionados à área da infraestrutura. "A área da infraestrutura no Brasil conta com uma participação internacional muito grande e as nossas agendas serão uma oportunidade de encontrar, de maneira agregada, boa parte da comunidade que tomará decisões de investimento na América Latina e, em especial, em nosso país", acrescentou.