Número de lojas do Burger King cresce para 792 unidades no 1º trimestre

O número de restaurantes Burger King no Brasil encerrou o primeiro trimestre de 2019 com 792 unidades, com 161 franqueados e 631 próprios. Na comparação com os três primeiros meses do ano passado, o Burger King abriu 83 restaurantes. As lojas da rede Popeyes também vêm crescendo e chegaram a 11 no final do trimestre.

Os pontos de venda de sobremesa, que incluem quiosques e as divisões dentro dos restaurantes (mas não conectados fisicamente ao balcão) chegaram a 358 no primeiro trimestre de 2019, aumento de 92 unidades se comparado ao mesmo período de 2019.

De acordo com a companhia, a performance dos restaurantes abertos nos últimos 12 meses contribuiu para o crescimento da receita operacional líquida do BK Brasil no trimestre, que aumentou 37,9% e foi a R$ 665 milhões.