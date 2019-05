Direcional tem lucro líquido de R$ 20,414 milhões no 1° trimestre

9

A Direcional Engenharia, incorporadora que atua no Minha Casa Minha Vida (MCMV) e demais segmentos residenciais, reportou lucro líquido de R$ 20,414 milhões no primeiro trimestre de 2019. O resultado representa uma reversão frente ao registrado nos mesmos meses de 2018, quando houve um prejuízo de R$ 8,093 milhões.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 60,368 milhões, montante 4,55 vezes maior na mesma base de comparação. A margem Ebitda avançou 6,6 pontos porcentuais, para 17,3%. Já a receita líquida subiu 81,5%, para R$ 348,800 milhões.

A Direcional atribuiu a melhora dos resultados ao crescimento dos lançamentos e das vendas de imóveis nos últimos trimestres, bem como à maior participação dos projetos do MCMV, com margens mais altas, dentro do portfólio do grupo. As faixas 2 e 3 do MCMV já representam 80% de toda receita apropriada no trimestre. A companhia citou ainda economia nas obras de empreendimentos em fase de entrega, o que contribuiu para ampliar as margens.