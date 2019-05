Lucro líquido recorrente da B3 sobe 64,3% no 1º trimestre, para R$ 736,505 milhões

9

2019-05-09

A B3 registrou lucro líquido recorrente de R$ 736,505 milhões no primeiro trimestre deste ano, representando crescimento de 64,3% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, quando somou R$ 448,2 milhões. Frente ao quarto trimestre, o lucro líquido recorrente cresceu 3%.

O lucro líquido do período somou R$ 606,1 milhões, aumento de 92,6% frente ao primeiro trimestre de 2018, de R$ 312,7 milhões. Na comparação com o quarto trimestre, o lucro líquido aumentou 4%.

As receitas totais alcançaram R$ 1,531 bilhão, crescimento de 24,1% de janeiro a março, na comparação anual e de 5% frente ao quarto trimestre de 2018. As receitas líquidas subiram 24% em base anual e 4,9% em base trimestral, para R$ 1,378 bilhão.

O Ebitda recorrente aumentou 27,7% no primeiro trimestre em comparação ao mesmo intervalo de 2018 e avançou 6,2% ante os últimos três meses do ano passado, para R$ 970,8 milhões. A margem Ebitda recorrente aumentou 207 pontos base (bps) no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para 70,4%. Frente ao quarto trimestre, a elevação foi de 87 bps.

O resultado financeiro alcançado no primeiro trimestre foi de R$ 20,8 milhões, revertendo valor negativo de R$ 22,5 milhões no mesmo período do ano passado. Já em comparação com o quarto trimestre, quando o resultado financeiro foi de R$ 38,1 milhões, houve queda de 45,5%.