9

683279

2019-05-09 18:37:35

Santander abre as portas de 29 agências no sábado para ação gratuita de educação financeira

Com o intuito de levar orientação financeira para clientes e não clientes, o Santander deve abrir as portas de 29 agências, distribuídas em 25 municípios do País, neste sábado (11). A iniciativa do banco já conta com mais de 1,9 mil funcionários inscritos que atuarão como voluntários, auxiliando o público na organização de suas finanças de forma totalmente gratuita.

Em Porto Alegre, a ação acontece das 9h às 12h, na unidade localizada no bairro Bom Fim (Av. Osvaldo Aranha, 1220). Os interessados serão atendidos por ordem de chegada. A agência não realizará ações comerciais, funcionando apenas com ações de educação financeira. Os visitantes também receberão indicações de ferramentas e cursos sobre os temas abordados ao longo da manhã.

Em nota, o banco informou que os voluntários, que não necessariamente atuam na área comercial, passarão por uma formação para aprimorar suas competências e garantir a qualidade do atendimento.

"Educação financeira é valorizar o que se tem, seja pouco, seja muito. É cuidar, é aprender, é ter disciplina. E criar confiança para dizer não. Essa reflexão é importante no nosso Brasil de hoje'', afirma no texto o presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial

Segundo o Santander Brasil, a iniciativa teve início a partir de uma proposta do presidente da instituição, que divulgou a intenção do banco de ceder a estrutura das agências para os voluntários em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Serviço de educação financeira gratuita no Santander Porto Alegre