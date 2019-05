MRV lucra R$ 189 milhões no 1º trimestre, alta de 18,2%

9

683241

2019-05-08 20:41:49

A MRV Engenharia, maior construtora residencial do País e maior operadora do Minha Casa Minha Vida (MCMV), apresentou lucro líquido de R$ 189 milhões no primeiro trimestre de 2019. O montante é 18,2% maior em comparação com o mesmo intervalo de 2018, conforme balanço publicado.

A companhia segue se beneficiando da ampliação dos lançamentos e das vendas, com consequente ampliação da receita e diluição das despesas.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 273 milhões, um crescimento de 19,2% na mesma base de comparação. A margem Ebitda caiu 0,5 ponto porcentual, para 18,1%.

A receita operacional líquida atingiu R$ 1,509 bilhão, expansão de 22,7%.

As despesas comerciais aumentaram 9,8%, para R$ 147 milhões, refletindo o crescimento das operações. Já como porcentual das receitas operacionais, elas recuaram de 10,9% para 9,8%.

Da mesma forma, as despesas gerais e administrativas subiram 1,3%, para R$ 85 milhões. Já como porcentual das receitas operacionais, baixaram de 6,8% para 5,6%, o menor patamar em quatro anos.

Os lançamentos da incorporadora subiram 35,9%, para R$ 1,094 bilhão, enquanto as vendas líquidas avançaram em um ritmo menor, de apenas 6%, para R$ 1,309 bilhão.

A MRV encerrou o mês de março com dívida líquida de R$ 447 milhões, montante 27,5% maior do que um ano antes. As disponibilidades de caixa e equivalentes caíram 14,0%, para R$ 678 milhões. A alavancagem (relação entre dívida e patrimônio líquido) aumentou de 6,0% para 8,8%.