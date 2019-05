9

683240

2019-05-08 20:47:00

Lucro da CSN no trimestre recua 94% em comparação com o ano passado

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou um lucro líquido de R$ 86,763 milhões no primeiro trimestre deste ano, um desempenho 94% inferior ao reportado no mesmo período do ano passado, que somou R$ 1,486 bilhão. Segundo a empresa, o resultado do primeiro trimestre deste ano registrou um valor negativo de R$ 135 milhões na linha de outras receitas e despesas líquidas, revertendo um ganho de R$ 1,796 bilhão de um ano antes. Essa perda de janeiro a março ocorreu, principalmente, pelo "reconhecimento ao resultado de hedge accounting e outras despesas, parcialmente compensados pela valorização das ações da Usiminas", explicou a companhia no relatório de administração que acompanha o balanço.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 1,724 bilhão, uma alta de 39%. A CSN destaca que o resultado cresceu em razão da maior contribuição do segmento de mineração. A margem Ebitda atingiu 27,7%, uma alta de 4,2 pontos porcentuais.

A receita líquida de janeiro a março totalizou R$ 6,005 bilhões, cifra 19% superior à registrada no mesmo período do ano passado. As vendas de aços, em volume, recuaram 8% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2018, enquanto as vendas de minério de ferro cresceram 19%.