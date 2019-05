9

683178

2019-05-08 22:16:01

RGE prevê investir R$ 813 milhões no Rio Grande do Sul em 2019

A RGE deverá investir R$ 813 milhões no Rio Grande do Sul em 2019. A informação foi apresentada pelo gerente de Gestão de Ativos, André Meireles, na reunião ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular, realizada ontem na Assembleia Legislativa. Acompanhado pelo gerente de Relacionamento com o poder público, Edson Braz, Meireles detalhou o plano de investimentos da empresa para este ano, que abrange as áreas de atendimento ao cliente, suporte ao crescimento do mercado, manutenção, melhoramento, recuperação de perdas comerciais, projetos especiais, infraestrutura e tecnologia da informação.

A maior fatia dos recursos previstos para este ano será destinada à manutenção, que tem garantidos R$ 276 milhões. Em seguida, vem o atendimento ao cliente com R$ 138,9 milhões e, em terceiro lugar, o suporte ao crescimento do mercado com a previsão de 111,8 milhões. Meireles revelou também que há 33 grandes obras em andamento no Estado, sendo oito construções de subestações e 25 ampliações, além das 143 obras de melhoramentos em curso em 226 municípios. Além disso, 86 mil postes deverão ser trocados no decorrer do ano nos 381 municípios gaúchos atendidos pela empresa.

Alvo de reclamações e denúncias, especialmente, de clientes do meio rural, a RGE é responsável por uma rede de distribuição que chega a 150 mil quilômetros e atende 2,8 milhões de consumidores espalhados por dois terços do Rio Grande do Sul.