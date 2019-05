Alívio externo e melhora na articulação política abrem espaço para queda do dólar

9

683175

2019-05-08 18:26:38

Depois de dois pregões seguidos de alta, em que chegou a flertar com os R$ 4, o dólar recuou na sessão desta quarta-feira (8). Segundo operadores, agentes aproveitaram o arrefecimento da aversão ao risco lá fora, após sinais de distensão na disputa comercial entre EUA e China, e a percepção de que o governo Jair Bolsonaro tenta acertar os ponteiros com o Centrão para promover ajustes técnicos e realizar lucros de posições compradas. Afora uma pequena alta pela manhã, o dólar passou o dia em queda e, com mínima de R$ 3,9259, encerrou cotado a R$ 3,9331, em queda de 0,91%. Em maio, a moeda americana ainda avança 0,30% ante o real.

Os ajustes de posições teriam começado na tarde de terça-feira, após notícias de recriação de dois ministérios (Cidades e Integração Nacional), o que abriria espaço para abrigar mais partidos no governo, e prosseguido nesta quarta com notícias do encontro de Bolsonaro com governadores para angariar apoio à reforma da Previdência. Pela tarde, a participação serena do ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência na comissão especial da Câmara que analisa a reforma da Previdência evitou que houvesse espaço para movimentos especulativos. A sessão segue em andamento.