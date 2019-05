Petrobras decide vender fatias minoritárias em gasodutos

9

2019-05-09 03:00:00

Alinhada com a proposta do governo para reduzir o monopólio estatal no setor de gás, a Petrobras vai colocar à venda a participação remanescente nas duas principais malhas de gasodutos do País, cujo controle foi transferido recentemente a sócios privados.

A estatal tem hoje fatias de 10% na NTS (Nova Transportadora do Sudeste) e TAG (Transportadora Associada de Gás), que controlam as malhas de gasodutos do Sudeste e das regiões Norte e Nordeste, respectivamente.

A desverticalização do setor é um dos focos do projeto de redução do preço do gás natural anunciado pelo Ministério da Economia, que se baseará na ação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sobre monopólios no transporte e distribuição de combustível.

A venda da TAG foi anunciada em abril. Por US$ 8,6 bilhões (cerca de R$ 33 bilhões, pela cotação atual), a Engie e o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Quebec ficaram com 90% da empresa. O fechamento do negócio, porém, ainda depende do aval de autoridades.

A venda da NTS foi concluída em abril de 2017 com a transferência de 90% das ações a fundo de investimentos gerido pela canadense Brookfield. A transação movimentou US$ 5 bilhões (quase R$ 20 bilhões, pela cotação atual).