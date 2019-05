9

2019-05-08

Indústria gaúcha tem maior alta do país em março ante igual mês do ano passado

Bruna Oliveira

A produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 3,4% em março, na comparação com o mesmo período de 2018. Foi o melhor resultado do País na comparação anual. Frente a fevereiro deste ano, a alta foi de 1%, após queda de 1,4% no mês anterior . Já no primeiro trimestre do ano, o crescimento foi ainda maior: 5,5%, atrás apenas do Paraná (7,8%).

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta quarta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na média nacional, o setor recuou 1,3% em março e 6,1% ante março passado. A queda foi sentida em nove dos 15 locais pesquisados, com recuos mais intensos no Pará (-11,3%) e na Bahia (-10,1%). São Paulo, maior parque industrial do País, repetiu a taxa nacional e registrou queda de 1,3%. Frente ao ano passado, 12 dos 15 locais pesquisados registrando resultados negativos.

No Rio Grande do Sul, o crescimento na comparação anual foi puxado pelo segmento de fabricação de bebidas, como vinhos de uva, cervejas, chope e refrigerantes, que cresceu 63,2%. Também tiveram alta fabricação de fumo (17,2%) e fabricação de veículos, carrocerias para ônibus e reboques e semirreboques (8,6%). Na contramão, fabricação de alimentos e fabricação de produtos de borracha tiveram as maiores quedas, de 12,4% e 12%, respectivamente.