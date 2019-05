Gol: demanda doméstica sobe 4,3% em abril; oferta cresce 3,6%

9

682752

2019-05-06 19:28:05

A demanda (RPK) por voos da Gol no mercado doméstico aumentou 4,3% em abril em relação ao mesmo mês do ano anterior, informou a companhia. Já a oferta (ASK) cresceu 3,6%, enquanto a taxa de ocupação doméstica subiu 0,5 ponto porcentual, para 81,1%.

O volume de decolagens da Gol caiu 0,5% no mercado doméstico, enquanto o total de assentos aumentou 2,8% no quarto mês do ano em relação a abril de 2018.

No mercado internacional, a demanda (RPK) aumentou 36,9% na mesma base comparativa, ao mesmo tempo em que a oferta (ASK) cresceu 31,1%. A taxa de ocupação internacional, por sua vez, subiu 3,3 pontos porcentuais, para 78,4%.

A demanda total (RPK), que considera o mercado doméstico e internacional, aumentou 7,8% em relação a abril de 2018. A oferta total (ASK) cresceu 6,7% devido ao aumento de 3,8% no total de assentos e da alta de 0,7% das decolagens. A taxa de ocupação total avançou 0,8 ponto porcentual, para 80,8%.