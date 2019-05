Feira de franquias traz oportunidades de negócios para os mais diversos investidores

9

682651

2019-05-08 18:00:00

Flávia Pereira

Feira nacional de franquias, a Franchising Fair desembarca em Porto Alegre entre os dias 17 e 19 de maio. Em sua 33° edição, o evento acontece no Bourbon Shopping Wallig (Av. Assis Brasil, 2611) e deve reunir 80 marcas diferentes, gerando aos gaúchos oportunidades de negócios com valores de investimento inicial que variam entre R$ 7 mil e R$ 1 milhão.

Entre as opções de negócios estarão franquias das áreas de alimentação, cosméticos, escolas de idiomas, estética, máquinas de cartão de crédito e cursos profissionalizantes. Além dos estandes das marcas, a programação do evento também é composta por palestras ministradas por consultores do Sebrae-RS e especialistas que irão auxiliar os visitantes na escolha do negócio no qual pretendem investir.

Para o diretor geral da Franchising Fair, Ademar Pahl, o Rio Grande do Sul é um estado muito forte e importante para marcas franqueadoras. "Em relação a marcas de outros estados querendo expandir no Rio Grande do Sul, dá pra implementar muita coisa ainda’’, destaca. Para Pahl, o investimento em franquias dá ao interessado mais garantias do que começar um negócio por conta própria."Investir em uma franquia é partir de um negócio que já deu certo e fazer parte de uma marca já consolidada no mercado’’, afirma ele.

Além de uma oportunidade para a chegada de novas marcas ao Estado, a Franchising Fair também abre portas para os negócios sediados no próprio RS. Na edição deste ano, através do projeto Franquias RS do Sebrae, oito empresas gaúchas estarão com estandes na feira.

Em matéria do retorno do valor investido para o franqueado, segundo Pahl, depende do valor da franquia. Negócios de maior investimento dão retorno ao investidor em um prazo entre três e quatro anos, enquanto para franquias de menor investimento, o retorno médio varia entre 18 e 24 meses.

Quanto à lucratividade de uma franquia, Pahl explica que negócios com um maior investimento têm uma maior margem de lucro, porém o retorno do investimento tende a ser mais demorado. "Franquias com menor valor de investimento dão ao franqueado menor lucratividade, entretanto o retorno é mais rápido", afirma o diretor da Franchising Fair.

Realizado três vezes por ano em diferentes cidades do Brasil, o evento ainda acontece em Belo Horizonte, de 16 a 18 de agosto, e em Fortaleza, de 8 a 10 de novembro.

33ª Franchising Fair – Porto Alegre