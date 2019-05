D-Link apresenta repetidores com compatibilidade universal

9

682640

2019-05-07 03:00:00

Os pontos de sombra na rede wireless, onde o sinal Wi-Fi não chega ou é muito fraco, são um problema para muitos consumidores. A D-Link promete minimizar isso com o lançamento de dois novos repetidores wireless: o DAP-1530 e o DAP-1610.

Os dispositivos têm como objetivo ampliar a rede Wi-Fi e deixar o sinal de internet mais forte e com maior abrangência. Integrados com Wireless Dualband, a banda de 2.4GHz pode ser usada para atividades cotidianas, como navegação na internet, e a banda de alta velocidade de 5GHz é indicada para melhor desempenho e experiência sem fio para streaming de vídeo, jogos on-line e grandes transferências de arquivos.

Os repetidores funcionam com qualquer marca de roteador ou dispositivo Wi-Fi. Com indicadores de intensidade de sinal LED, ajudam a encontrar o local ideal da casa para plugar o repetidor e aumentar a cobertura Wi-Fi.

Para instalar o aparelho, é preciso conectá-lo na tomada para ligar e a partir daí usar o botão one-touch do WPS no roteador e no extensor para aumentar o alcance do Wi-Fi. O DAP-1530 e o DAP-1610 estão disponíveis na pré-venda.