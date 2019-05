Ibovespa sobe 0,50% e dólar cai para R$ 3,9390

9

682507

2019-05-06 03:00:00

O mercado brasileiro de ações teve uma sexta-feira de noticiário escasso e baixa volatilidade, o que levou o Índice Bovespa a uma alta moderada. Sem novidades sobre a reforma da Previdência, as principais referências no pregão foram o desempenho das bolsas de Nova Iorque e o noticiário corporativo doméstico.

O resultado foi uma alta de 0,50% do índice, que fechou aos 96.007 pontos. No acumulado da semana, o índice teve baixa de 0,24%. Vale e siderúrgicas foram os principais destaques do dia, com altas expressivas, alinhadas aos índices internacionais de metais. Vale ON subiu 2,98%, CSN ON avançou 8,01% e Usiminas ganhou 4,97%.

O dólar fechou a sexta-feira acumulando alta semanal de 0,19%, a quarta semana consecutiva de valorização. A sessão foi influenciada principalmente pelo ambiente externo, em novo dia de queda da moeda americana no mercado financeiro internacional. No mercado doméstico, o noticiário foi esvaziado e a expectativa maior é para o início dos trabalhos na comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência, previsto para terça-feira (7). Nesta sexta-feira, o dólar caiu 0,52%, a R$ 3,9390.