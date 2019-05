Federarroz orienta sobre vencimentos de financiamentos

9

682417

2019-05-06 03:00:00

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) está orientando os produtores que adotem medidas para efetivação do pagamento dos vencimentos dos financiamentos relativos à safra 2018/2019.

Em documento enviado aos produtores, a Federarroz reforçou que, em caso de impossibilidade de quitação, o produtor deve evitar a inadimplência, devendo buscar soluções adequadas à cada negócio junto ao respectivo agente financeiro, "de modo a potencializar a manutenção dos pactos de empréstimo sob a natureza de crédito rural e, após, com as proteções inerentes ao Manual do Crédito Rural", destacou o comunicado.

A entidade reiterou a orientação de anos anteriores, haja vista a ocorrência de fenômenos climáticos que novamente causaram prejuízos incontornáveis aos orizicultores gaúchos, além da alta constante dos custos de produção que vem inviabilizando a manutenção da atividade para significativa parcela dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul.

A Federarroz lembra que as entidades representativas do setor já adotaram as medidas relativas para potencializar soluções junto aos principais agentes financeiros.