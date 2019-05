Comandante do Exército visita obras de duplicação da BR-116

9

2019-05-03 13:56:27

Bruna Oliveira

A tão esperada duplicação da BR-116, obra aguardada há anos pelos gaúchos, enfim começa a tomar forma. Metade do efetivo previsto para a realização dos trabalhos já está atuando no local, que tem movimentação intensa de homens e de máquinas na pista. Nesta sexta-feira (3), o canteiro de obras recebeu a visita do Comandante do Exército Brasileiro, o general Edson Leal Pujol, que destacou a importância da empreitada para o Rio Grande do Sul e também para a própria engenharia do Exército.

"É uma obra de extrema importância, em virtude de que vamos dar uma capacidade maior de transporte, não só de cargas, que vão ao Porto, como também ao turismo e ao transporte particular de pessoas", disse Pujol.

General Edson Leal Pujol destacou a importância da empreitada para o Rio Grande do Sul. Foto Marcelo G. Ribeiro/JC

São 124 militares trabalhando no trecho de 50,8 quilômetros entre os municípios de Guaíba e Tapes. Ao todo, cerca de 250 homens devem trabalhar na obra, que tem conclusão prevista para 2021.

Antes da entrega final, os trechos que estiverem em condições de tráfego serão liberados gradativamente. O trabalho prevê serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, construção de viadutos e pontes, drenagem e sinalização. O primeiro viaduto, localizado no acesso a Barra do Ribeiro, deve ser liberado ainda em 2019.

A duplicação está sendo executada pelo 1° Batalhão Ferroviário de Lages. O efetivo catarinense é conhecido pela expertise na execução de obras. Em todo o Brasil, o Exército possui 11 batalhões especializados em engenharia de construção. O de Lages é o único localizado na Região Sul, e a duplicação da BR-116 é a maior obra do Sistema de Engenharia do Exército atualmente.

Os militares concluirão os lotes 1 e 2 da duplicação da rodovia. Os trechos estavam sob responsabilidade do consórcio Constran S/A, do grupo UTC, que deixou a obra após entrar em recuperação judicial e não apresentar as garantias necessárias para a continuidade.