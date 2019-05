Produção industrial cai 1,3% em março, diz IBGE

Joel Robinson 03/05/2019 10h40min

Também 4 meses desperdiçados em fofocas, diz que não diz, fala o que não falou. Depois quer se comparar ao Trump? O Trump ( com twitter e tudo) em duas semanas deu uma virada espetacular na economia dos USA, baixou os impostos e trouxe de volta o emprego e muitas empresas de volta ao pais. A mesmice de sempre, debate, negociata com um congresso de traidores da pátria e jornalismo de fofocagem ideológica. Se continuar assim neste marasmo eu vou me declarar presidente como o Gauido...