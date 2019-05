Ibovespa cai 0,86% e cotação do dólar à vista sobe para R$ 3,9596

9

682286

2019-05-03 03:00:00

O Índice Bovespa iniciou o mês de maio registrando queda moderada, que resultou da combinação entre os ajustes técnicos em virtude do feriado da véspera e a cautela de sempre em torno da reforma da Previdência. Em terreno negativo desde a abertura, o indicador terminou o dia marcando 95.527 pontos, com baixa de 0,86%.

Um dos destaques negativos foram os papéis da Petrobras, que tiveram baixas de 1,50% (ON) e de 1,40% (PN), alinhados à forte queda dos preços do petróleo no mercado internacional. As cotações da commodity caíram entre 2% e 3% ainda influenciadas pela disparada nos estoques do óleo nos Estados Unidos e pelas tensões decorrentes das sanções americanas ao petróleo iraniano.

O dólar à vista começou o mês de maio com cotação em alta, fechando a sessão desta quinta-feira com elevação de 0,98%, a R$ 3,9596. O real foi nesta quinta-feira uma das moedas que mais perderam valor ante a divisa americana, repercutindo a reunião de quarta-feira do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O presidente da instituição, Jerome Powell, sinalizou que não há corte de juros no radar e frustrou investidores.