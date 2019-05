Ouro fecha em queda após Fed manter postura paciente

9

2019-05-02 16:17:07

O preço do metal precioso já caiu quase 6,0% em relação à máxima do ano, alcançada em fevereiro BULLIONVAULT/VISUAL HUNT/DIVULGAÇÃO/JC

O ouro fechou em queda nesta quinta-feira (2), em seu menor nível de fechamento de 2019, pressionado pela alta no dólar e dos juros dos Treasuries após a decisão de quarta-feira do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O ouro para junho registrou queda de 0,95%, em US$ 1.272,00 a onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O preço do metal precioso já caiu quase 6,0% em relação à máxima do ano, alcançada em fevereiro.

A sinalização clara do presidente do Fed, Jerome Powell, de que não há redução prevista na taxa de juros dos EUA, frustrou as expectativas do mercado de que o banco central poderia sinalizar ao menos um corte nos juros ainda em 2019. Powell afirmou que se sente confortável em deixar as taxas no patamar em que estão, e o comunicado do Fed reiterou que a instituição planeja permanecer paciente.

Os comentários levantaram os rendimentos dos Treasuries e fortaleceram o dólar, o que pressiona o ouro. Rendimentos mais altos dos títulos americanos tornam o metal menos atrativo para investidores que estejam buscando retorno, enquanto o dólar mais forte torna o metal mais caro para investidores que operam em outras divisas.