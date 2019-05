Bolsas da Ásia fecham em alta, com notícias locais e após feriado e Fed

9

2019-05-02

As bolsas asiáticas fecharam em alta, nesta quinta-feira (2), com investidores voltando do feriado e avaliando notícias locais e a decisão do dia anterior do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que decidiu manter os juros e sinalizou preocupação com a fraqueza recente da inflação. As bolsas chinesas avançaram, enquanto Tóquio continuou sem operar devido a um feriado prolongado no Japão.

A manutenção dos juros tende a apoiar o apetite por risco. Por outro lado, o presidente do Fed, Jerome Powell, apontou que a fraqueza nos preços pode ser transitória, o que poderia abrir caminho para um aperto monetário mais adiante. Após a declaração, diminuíram as apostas de corte de juros pela inflação fraca nos EUA. Na Ásia, investidores em geral viram a comunicação do Fed como mais positiva, diante da saúde da economia americana e de outras pelo mundo. Estrategista do Deutsche Bank, Jim Reid ressalta que Powell falou positivamente sobre a perspectiva de crescimento na China e também na Europa.

Nas praças chinesas, a Bolsa de Xangai avançou 0,52%, a 3.078,34 pontos, e a de Shenzhen subiu 0,67%, a 1.711,55 pontos. O JPMorgan afirma em nota que mantém uma avaliação em geral positiva sobre as ações chinesas, já que o apoio político ao mercado acionário deve continuar e há uma recuperação cíclica, que deve se traduzir em balanços melhores em trimestres futuros.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou alta de 0,83%, a 29.944,18 pontos. Após mostrar fraqueza inicial, o Hang Seng ganhou fôlego, depois de ter caído em seis dos últimos oito dias de negociação. A seguradora AIA se destacou, em alta de 4,1% e atingindo novos recordes de valorização, diante da notícia de que Pequim planeja relaxar limites para a participação de estrangeiros no setor. Ações de alimentos e bebidas também se saíram bem, com Mengniu Dairy em alta de 5,7%. Por outro lado, as montadoras em geral recuaram, após um rebaixamento do setor pelo Morgan Stanley.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 0,42%, a 2.212,75 pontos, na Bolsa de Seul. A bolsa local chegou a cair logo no início do dia, mas se recuperou. A fabricante de semicondutores Hynix e a de cosméticos Amore Pacific subiram ambas 2,2%. Por outro lado, o setor farmacêutico caiu e Korea Electric Power cedeu 0,9%.

Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,34%, a 11.004,49 pontos. Os papéis mais importantes do setor financeiro se destacaram nessa praça, com alta de cerca de 2% após o Fed. A fabricante de computadores Asustek subiu 1,1%, mas grandes empresas do setor de tecnologia se saíram pior, enquanto a fabricante de lentes Largan caiu 0,9%.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 registrou baixa de 0,59%, a 6.338,40 pontos, na contramão das praças asiáticas. O setor financeiro se saiu mal, em baixa de 1,1%, com ANZ caindo 2,4%. O setor de energia mostrou baixa de 0,95%, em jornada ruim para papéis ligados a commodities.