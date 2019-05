9

2019-05-02

Protestos marcam atos do Dia do Trabalho no Brasil

Milhares de pessoas participaram, no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo, do ato conjunto realizado pelas centrais sindicais neste feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalho. Os manifestantes protestaram contra o projeto de reforma da Previdência do governo do presidente Jair Bolsonaro e o aumento do desemprego, unindo 10 entidades sindicais e duas frentes populares num ato unificado pela primeira vez na História.

Em Porto Alegre, ocorreu um ato no pelo dia do trabalhador na Orla do Guaíba, com uma caminhada até o Gasômetro, em Porto Alegre. Para os organizadores, o ato foi o maior dos últimos anos e contou com a participação da população. A atividade contou com a presença de diversas entidades representativas e movimentos. No Rio Grande do Sul, também ocorreram manifestações em Caxias do Sul, Bagé, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Ijuí.

Em São Paulo, lideranças sindicais discursaram contra a reforma. Um abaixo assinado contra o projeto é passado entre os presentes com o objetivo de conseguir um milhão de assinaturas. As centrais prometem se mobilizar contra a votação do projeto na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, prevista para junho. Além dos discursos políticos, apresentações musicais começaram por volta das 10h, com o grupo Mistura Popular.

O candidato derrotado do PT à presidência e ex- prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, criticou em seu discurso a agenda neoliberal do governo Bolsonaro, que prevê mais cortes de direitos trabalhistas. O também derrotado candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, disse que a reforma é a destruição da previdência pública. Ele criticou o fato de o governo liberar R$ 40 milhões em emendas aos deputados para garantir a aprovação da reforma.

Os presidentes das três maiores centrais sindicais do País, CUT, Força Sindical e UGT, comemoraram o ato unificado. Mais de 200 mil pessoas estiveram no evento, segundo a CUT. "O presidente Bolsonaro disse que o ato estaria esvaziado e aqui está nossa resposta. Nós vamos colocar o Brasil no eixo de novo. Não é possível que um país deste tamanho tenha que acabar com a previdência. O governo precisa de uma política de crescimento econômico", disse Wagner Freitas, presidente da CUT.

Miguel Torres, presidente da Força Sindical, afirmou que os mais pobres e que precisam da aposentadoria, e não os empresários. "Não queremos que a reforma tire direitos. Queremos ampliar esses direitos", afirmou Torres.

Para Ricardo Patah, presidente da UGT, a unificação das centrais neste 1 de Maio foi uma quebra de paradigma. "Em nome dos desempregados do País, pregamos a união das centrais sindicais. É fundamental estarmos juntos", disse Patah.