2019-05-02 03:00:00

Ibovespa termina abril com alta de 0,98% e dólar sobe 0,13% no mês

O Ibovespa teve um dia de oscilações moderadas e terminou o pregão de terça-feira (30) com leve ganho, de 0,17%, aos 96.353 pontos. A proximidade do feriado de 1º de Maio e o compasso de espera pela tramitação da reforma da Previdência foram fatores que incentivaram postura mais cautelosa do investidor. No mês, o Ibovespa acumulou valorização de 0,98%.

Apesar da alta do Ibovespa no acumulado de abril, o saldo dos investimentos estrangeiros na Bolsa deve ser negativo no período. Na última sexta-feira (26), houve saída líquida de R$ 308,789 milhões. Assim, o acumulado do mês até essa data era negativo em R$ 936,311 milhões.

O dólar encerrou a sessão antes do feriado em queda de 0,50%, a R$ 3,9212, no segmento à vista. Em abril, o dólar acumulou valorização de 0,13% ante o real, o terceiro mês consecutivo de elevação, embora em menor ritmo que nos dois anteriores - alta de 2,58% em fevereiro e 4,33% em março. No ano, a moeda americana sobe 1,18%.