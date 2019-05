Bolsonaro sinaliza aporte de R$ 130 milhões para obras da BR-116

9

681963

2019-04-30 20:34:14

Na tarde desta terça-feira (30), o governador Eduardo Leite teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, em Brasília, para tratar sobre o repasse de R$ 130 milhões a obra de duplicação da BR-116, no trecho entre Guaíba e Pelotas. O investimento servirá para concluir um trecho de 60 quilômetros de duplicação.

“Fizemos essa audiência para deixar clara a prioridade do Estado em relação à infraestrutura e o presidente deu toda a atenção e está sensível a esse apelo do Rio Grande do Sul”, avaliou Leite.

A garantia do recurso depende de suplementação do orçamento. Se houver aprovação do Ministério da Economia, também será necessária aprovação do Congresso Nacional.

Bolsonaro também aproveitou a oportunidade para gerenciar um movimento de mais R$ 120 milhões do Orçamento de 2019 para a obra. O valor alavancaria a viabilização de mais 45 quilômetros, totalizando 105 quilômetros duplicados a serem entregues ainda em 2019 – o equivalente a metade da obra.

Atualmente, a obra está 65% concluída, mas vários lotes estão paralisados ou enfrentam lentidão por escassez de recursos.

"Sem demérito às outras obras, mas governar é elencar prioridades. E a urgência está numa estrada em que é essencial investir para preservar vidas que estão sendo perdidas em função de acidentes e, também, do ponto de vista econômico, porque a rodovia une a Região Norte e Região Metropolitana ao Porto do Rio Grande”, acrescentou Leite.