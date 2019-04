Petróleo sobe após ministro saudita dizer que vai manter redução da produção

9

681940

2019-04-30 17:48:51

Os contratos futuros de petróleo fecharam a sessão desta terça-feira (30), em alta, após o ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, dizer que a produção do óleo no país estará abaixo dos sete milhões de barris por dia até o final de maio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em junho, que venceu hoje, fechou em alta de 0,64%, para US$ 63,91 por barril. O WTI pra julho, o mais líquido, também fechou em alta de 0,64%, cotado a US$ 63,98. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para julho subiu 0,73%, para US$ 72,06 por barril.

Na manhã desta terça, al-Falih afirmou que a Arábia Saudita vai "satisfazer os desejos dos nossos consumidores" ao compensar a queda nas exportações iranianas após as sanções americanas, mas "dentro do acordo" de redução na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O ministro de Energia também afirmou que durante as próximas reuniões da Opep os países membros avaliarão o mercado e ajustarão o nível de produção de acordo com isso, seja para cima ou para baixo.

Além disso, o câmbio também ajudou na alta dos preços do óleo. O dólar opera enfraquecido, favorecendo investidores que trabalham com moedas de outros países, uma vez que a commodity é cotada na divisa americana.