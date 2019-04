Ouro fecha em alta à espera da reunião de política monetária do Federal Reserve

9

681903

2019-04-30 17:00:04

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta terça-feira (30), motivado pela performance pouco atraente das bolsas de Nova York e pela queda mais intensa do que o esperado do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China. Além disso, a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na quarta-feira, é observada com atenção pelos investidores, já que pode definir os rumos do metal precioso.

O ouro para junho fechou em alta de 0,33%, a US$ 1.285,00 a onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A expectativa em relação à reunião de política monetária do Fed é de manutenção da taxa básica de juros, mas os investidores acompanharão com atenção os comentários do presidente da instituição, Jerome Powell, sobre as ações futuras do banco central.

O câmbio também ajudou na alta do ouro, uma vez que o dólar opera enfraquecido e o metal precioso é cotado na moeda americana.

Quando o dólar recua, a tendência é que os preços das commodities negociadas na divisa dos EUA subam de preço, uma vez que ficam mais baratos para investidores que operam em moedas de outros países.

Também contribuindo para um ambiente de busca por maior segurança, a China, no final da noite de segunda-feira, viu seu PMI industrial oficial recuar mais do que o previsto, embora ainda esteja em território de expansão. O indicador pior do que o esperado é mais um sinal da desaceleração da segunda maior economia do mundo.