Gol diz continuar comprometida com o leilão da Avianca

2019-04-30 15:05:22

Com relação a atual situação da Avianca, o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, afirmou nesta terça-feira (30), que a empresa "continua comprometida" com o leilão previsto para a próxima semana, em 7 de maio. "Não temos muitas informações para apresentar nesse caso além do que já é de conhecimento público", disse o executivo, durante teleconferência com analistas e investidores.

Segundo o executivo, a Avianca ainda tem se mostrado capaz de continuar operacional até a data do leilão e que a aérea tem interesse em participar da disputa, como qualquer outro do gênero que estive para ocorrer. "Infelizmente não posso fornecer mais informações para não colocar o leilão em risco."

Recentemente, Kakinoff admitiu haver risco de que o leilão não ocorra, o que causaria prejuízo de US$ 48 milhões (R$ 190 milhões) para a companhia.

Para o executivo, essa possibilidade de perda evidencia o esforço da Gol na disputa pela Avianca.