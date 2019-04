9

681834

2019-04-30 14:35:44

Fendt, nova marca da AGCO no Brasil, tem produção no Rio Grande do Sul

Thiago Copetti

Apresentada oficialmente ao mercado brasileiro durante a Agrishow, na noite de segunda-feira (29) em Ribeirão Preto, a fabricante alemã Fendt fez sua estreia no Brasil. No Rio Grande do Sul, porém, a nova marca da AGCO já tem suas raízes fincadas em solo gaúcho.

Dos R$ 150 milhões investidos nos últimos três anos para fazer o ingresso da nova marca da AGCO no Brasil cerca de R$ 120 milhões tiveram como destino as cidades de Ibirubá e Santa Rosa. No Estado serão fabricados o pulverizador e a colheitadeira. O trator, que chama a atenção pelo tamanho e potência, será importado.

De acordo com Luís Felli, presidente da AGCO na América do Sul, já estão sendo fabricados no Estado 30 unidades da colheitadeira Ideal. A produção ocorre linhas de trabalho dentro das fabricas da AGCO em Santa Rosa. “Mas essas maquinas serão para demonstração, não serão comercializadas neste ano”, antecipa Felli, assim como os pulverizadores que serão feitos em Ibirubá.

Nacionalmente, a nova marca da AGCO ficará sediada em Sorriso (MG), nas margens da BR -163. Para os tratores, ainda importados, a meta é vender 20 mil unidades até 2020.